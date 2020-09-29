العدد الجديد من المجلة العربية يتناول منظور الملك سلمان للتواصل الحضاري

المواطن - الرياض

صدر العدد الجديد من المجلة العربية وهو العدد 529 لشهر أكتوبر من العام الجاري 2020، والتي يرأس تحريرها الزميل محمد بن عبدالله السيف.

وتقرأ في العدد الجديد من المجلة العربية، العديد من الموضوعات منها “مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية”، و”منظور الملك سلمان للتواصل الحضاري والثقافي في الأمم”، ومقدمات أحمد أمين، و”علم الأوبئة العربي”.

كما استعرضت المجلة العربية بورتريه عن الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن مندوبة دائمة للمملكة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.

كما تقرأ في العدد العديد من المجلة العربية “طقوس الاستمطار في شمال أفريقيا، في صحبة الكتب، وأدوات الكتابة عبر العصور، وغيرها من الموضوعات.

روابط تحميل وقراءة المجلة العربية: (اضغط هنا) و(هنا).

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