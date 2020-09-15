العراق: ملتزمون بمبادئ أوبك

المواطن - متابعة

أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، يوم أمس الاثنين، أن بلاده ملتزمة بمبادئ “أوبك“، مشيرًا إلى تطلعها لاستضافة احتفالية مرور 60 عامًا على تأسيس المنظمة.

وأرسل وزير النفط العراقي برقية تهنئة إلى نظرائه من الدول الأعضاء في “أوبك” لمناسبة ذكرى مرور 60 عامًا على تأسيس المنظمة في بغداد عام 1960.

وقال عبدالجبار في البرقية: إن “العراق أسهم مع الأعضاء في أوبك ومنذ تأسيسها على صياغة المبادئ الرئيسة لهذه المنظمة والالتزام بها من أجل تحقيق المصالح والأهداف المشتركة، وأن هذه المبادئ أكدت أهمية سيادة الدول المنتجة على ثروتها النفطية وتسخير عائداتها المالية من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي لبلدانها”.

وأشار إلى “أهمية الحوار والتعاون مع المنتجين الآخرين من داخل المنظمة ومن خارجها بهدف التصدي الواقعي للتحديات والأزمات التي تعصف بالسوق النفطية والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لضمان الاستقرار والتوازن “.

وبين وزير النفط العراقي، أن “بلاده تتطلع إلى استضافة احتفالية أوبك لمناسبة مرور 60 عامًا في بغداد دار السلام قبل نهاية العام وفي قاعة الشعب التي استضافت الاجتماع التأسيسي عام 1960، إلى جانب استضافة الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك، وأوبك +”.







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