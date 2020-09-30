العلاقة بين الإنسان والبيئة

الإنسان والبيئة منذ وقت وهما في خلاف فالإنسان يضر البيئة بشكل كبير ومع التقدم تتضرر البيئة أكثر أصبحت العلاقة بين الإنسان والبيئة في غاية من الإهمال والتي تسبب بحدوث تلوث للبيئة بشكل كبير.

العلاقة بين الإنسان والبيئة

الإنسان والبيئة منذ القدم هي عبارة عن مراحل متطورة من قبل تاريخ الأرض من القدم يستخدم الإنسان البيئة والجغرافيا من أجل مصلحته الشخصية فقام الإنسان بصنع الكثير من التغيرات في البيئة المحيطة به بشكل كبير وجعل الكثير من جغرافية الأرض مختلفة عن ما كانت عليها من قبل.

قام الإنسان بتدخل في البيئة بشكل كبير حتى أنه بسبب تدخله حدث ما لم يحدث من قبل وهو الاحتباس الحراري العالمي والذي نتج بسبب تدخل الإنسان في عمل البيئة وضربها بكثير من الأشكال المختلفة.

مازال يحتاج الإنسان في احتياجاته للبيئة ومازال يتدخل الإنسان في عمل البيئة هي سبب كبير في تطور الجنس البشري.

تأثير الإنسان على البيئة المباشرة

هناك بعض الأمور التي يقوم بها الإنسان التي تضر البيئة بشكل مباشر بسبب العلاقة بين الإنسان والبيئة ونوضح هذه التأثيرات من خلال موقع المواطن.

نمو السكان بشكل كبير له تأثير مباشر على البيئة بسبب ازدياد عدد السكان ينتج عنه استهلاك الموارد الموجودة بشكل كبير هذه الأمور الذي يؤثر بالسلب في المستقبل.

كما أن الإنسان يقوم باستخدام بعض المواد بشكل مفرط وهذا الأمر يزيد في المجتمعات الغنية عن المجتمعات الفقيرة والمجتمعات الفقيرة أكثر عقلانية في استهلاك المواد.

كما أن عصرنا الحالي هو أكثر عصر تقدم فيه التكنولوجيا إلى هذا الحد هذا الأمر الذي يضر البيئة بشكل كبير ونحن لا نلاحظ هذا الضرر.

الحصاد بشكل مباشر هذا الأمر الذي يضر البيئة بشكل كبير وينتج عنه الكثير من اللغات المطيرة كما أنه يضر الكائنات الحية فيها.

التلوث الذي ينجم عن الإنسان له شأن كبير في الأضرار بالبيئة التي نحتاجها ويوجد كثير من مظاهر التلوث التي يقوم بها الإنسان والتي تؤثر بالسلب لمياه الشرب التي نعتمد عليها والهواء الذي نتنفسه وتلوث الأرض أيضًا ومن ضمن الملوثات التي قام بها الإنسان هو التلوث النووي.

كما أن التغيرات الجوية لها تأثير أيضًا على البيئة بشكل سلبي وهذا التغيير ينتج بسبب الانبعاثات التي تنتج عن الإنسان.

تأثير الإنسان على البيئة الغير مباشرة

توجد تأثيرات غير مباشرة أيضًا لها تأثير بشكل كبير على البيئة المحيطة بفضل العلاقة بين الإنسان والبيئة ومن ضمن التأثيرات الغير مباشرة التي تنتج من الإنسان:

إنتاج التربة والتعامل مع التربة بشكل خاطئ وممارستنا الغير صحيحة مع الزراعة أدي إلى حدوث أذي كبير في التربة الزراعية ومع استمرار هذا قد لا تعطينا التربة مع مرور الوقت زراعة حيدة.

قمنا بالتحكم في مسارات المياه المختلفة وذلك كان عن طريق قطع الغابات وقطع مجاري المياه المختلفة هذا الأمر الذي تسبب في الكثير من الفيضانات.

تصريف النفايات بشكل خاطئ الذي طبيعية البيئة الجيدة فالكثير يقوم بالتخلص من نفاياتها وفي الأماكن الزراعية أو في مجاري المياه وذلك الأمر يضر بطبيعة البيئة مثيرًا.

الطاقة والنووي والمحطات المختلفة التي يقوم الإنسان بالاعتماد عليها ضرت طبيعة البيئة كثيرًا حيث أن كل تلك الأمور تسبب في انبعاث الطاقة بشكل مفرط.

إعادة التدوير من الأمور أيضًا التي قد نعتقد أنها مفيدة للبيئة ولكن هناك بعض المواد التي تضر إعادة تدويرها كثيًرا البيئة فهناك مواد عند تحللها كانت تعطي البيئة الكثير من المواد المفيدة ولكنها تقوم بإعادة تدويرها بشكل خاطئ كما أنه عند حرق النفايات نضر بنظام البيئة.

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