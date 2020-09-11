العويس يخرج عن صمته ويكشف مصيره مع الأهلي

المواطن - محمد سمعه

خرج الحارس محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي، عن صمته موضحًا مصيره مع الراقي خلال الفترة المقبلة.

وتحدث العويس لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “أنا في الفترة المُحرّمة ولا يستطيع أي نادٍ التفاوض معي، ولو النادي أراد التخلي عني، هذا في أيديهم، ولكن حتى لو هناك يوم في عقدي، فأنا سأخدم النادي”.

العويس يتحدث عن أزمته المالية مع الأهلي

وتابع العويس: “لا أحبذ التحدث عن أموري المالية أمام التلفاز، وهذا بيني وبين النادي”.

وكان اسم العويس تردد بقوة، للرحيل عن الراقي والانضمام لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

السومة يتحدث عن مشاكله مع الأهلي

وفي وقت سابق، كشف النجم السوري عمر السومة، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الراقي، المشاكل التي يُعاني منها مع الراقي خلال الفترة الحالية.

وتحدث المهاجم السوري لـ برنامج “الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC قائلًا: “لدي بعض الظروف الخاصة وأسعى لحلها مع إدارة الأهلي حاليًا، ولكن هذه الظروف إن لم تُحل فستجبرني على مغادرة النادي”.

وتابع المهاجم السوري: “سأدخل الفترة الحرة في ديسمبر المقبل، وفي هذا الشهر سأتحدث عن مصيري إما بالبقاء في الفريق أو الرحيل، ووكيل أعمال تلقى كل العروض من الأندية الراغبة في ضمي لكنني لم أرد على أحد وذلك بعد الشائعات التي أُثيرت حول اهتمام الاتحاد بضمي”.

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