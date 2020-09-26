العويس يكشف حقيقة تصريحه المثير بعد تلميحه عن الهلال

المواطن - محمد سمعه

فسّر الحارس محمد العويس، حارس الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، حقيقة تصريحه المثير عن الهلال، وذلك بعد أن ألمح بسخريته حول استبعاد الأزرق من دوري أبطال آسيا 2020 بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان العويس تحدث بعد مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي الإماراتي قائلًا: “لقد تأهلنا إلى دور الثمانية بمستوانا، وغيرنا رجع بالطائرة قبلنا”.

العويس يرد بعد تصريحه المثير:

وعلى الفور رد محمد العويس بعد أن أشعل غضب الجمهور الأزرق قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “ألف مبروك أسودنا وجمهورنا الغالي، تستاهلون الفرحة وإن شاء الله نواصل جهودنا لعيونكم وأنتم تستاهلون، بخصوص تصريحي والتأويلات المصاحبة، لم أقصد ناديًا بعينه، وأقصد جميع الأندية التي ودعت البطولة، لا تفسروا الحديث حسب الأهواء، وإن فُهمت بغير مرادها أعتذر، مبروك لـ الملكي”.

بعثة الهلال من المتعافين وغير المصابين تصل الرياض:

وفي وقت سابق من اليوم السبت، وصلت طائرة بعثة الفريق الكروي الأول بـ الهلال التي تحمل غير المصابين والمتعافين من فيروس كورونا إلى الرياض، وذلك بعد استبعاد الأزرق من دوري أبطال آسيا 2020 بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأعلن الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن تدريبات الفريق الكروي الأول سوف تُستأنف في السابع من شهر أكتوبر المقبل وذلك بعد منح الجهاز الفني، أفراد الفريق راحة لمدة 10 أيام.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم رد الاعتراض المقدم من الهلال بعد أن تقدم بشكوى نتيجة اعتبار الاتحاد الآسيوي له منسحبًا من دوري أبطال آسيا 2020. وأضاف بيان الاتحاد الآسيوي المنشور عبر موقعه الإلكتروني: “لن نُصدر أي تعليق إضافي حول الأمر”.

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