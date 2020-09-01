العُمري مديرًا لتعليم رجال ألمع

المواطن- حسن عسيري- أبها

أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، قرارًا بنقل وتكليف الدكتور أحمد خضران العُمري مدير ‎تعليم وادي الدواسر سابقًا مديرًا للتعليم في محافظة ‎رجال ألمع لمدة عامين.

وقد تلقى العُمري تهاني الأسرة التعليمية بمحافظة رجال ألمع، معربًا عن اعتزازه بهذه الثقة، سائلًا الله أن تكون عونًا له في خدمة الدين والوطن.

كما قدم شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة، داعيًا الله بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا على أن ذلك حافز له ولفريق العمل لبذل مزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.







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