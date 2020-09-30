الغاز صعبة وحلولها 2020

إذا رغبت فأن تقيم مسابقة تنافسية بين الطلاب أو حتى بين الأهل عليك بالبحث عن الغاز صعبة وحلولها 2020 ستجد أحلى الألغاز الصعبة التي لايأتي في بال أحد حلها بسهولة.

أنواع الألغاز

تتنوع الألغاز والفوازير بين الدينية والثقافية وبين التي تحتاج إلى التأمل بالواقع والحياة وسيذكر لنا موقع المواطن بعض من هذه الفوازير والألغاز إلى جانب حلها.

الغاز صعبة وحلولها 2020 مثيرة جدًا

هناك من لدية الموهبة في حفظ الألغاز حتى يطرحها على الأشخاص في التجمعات التي يسهرون بها حيث بعد أن تفكر طويلاً لا تتوقع أن تكون الإجابة بسيطة بهذا الحجم ومن هذه الألغاز.

شيء تستطيع أن تكسره دون تضع يدك عليه؟

الإجابة: الوعد.

الوعد. عندما خرج الرجل قام المطر بتبليل ملابسة ماعدا شعره فلماذا لم يتبلل شعره؟

الإجابة: لأنه أصلع.

لأنه أصلع. ما الشيء الذي يخطو خطوة للأمام ولا يرجع للوراء.

الإجابة: العمر.

العمر. منزل ملون باللون الأصفر وكل ما بداخله أصفر أثاث أصفر كراسي صفراء أبواب صفراء والبيت من دور واحد فمل لون السلم؟

الإجابة: لا يوجد سلم لأنه مكون من دور واحد.

لا يوجد سلم لأنه مكون من دور واحد. ما هو الشيء المليء بالفتحات الصغيرة ولكنه يستطيع أن تحمل فيه الماء؟

الإجابة : الإسفنج.

: الإسفنج. ما الشيء الذي قبل أن تأكله تكسره حتى تعرف أن تأكله؟

الإجابة: البيضة.

شيء لا تستطيع أن تراه على الرغم من أنه يقف أمامك؟

الإجابة: المستقبل.

شيء مهما يأكل دائمًا جائع؟

الإجابة: الحريق

ماهو عدد الأشهر التي يكون عدد أيامها ثمانية وعشرون يومًا؟

الإجابة: كل الشهور بها ثمانية وعشرون يوم.

سؤال واحد لا تستطيع الرد عليه بنعم؟

الإجابة: عندما أكون نائم كيف أرد وأنا لا أسمعك.

ما هو الشيء الذي عندما يصنع لا يستفاد صانعه منه والشخص الذي يقوم بشرائه لا يستفيد منه والشخص الذي يقوم باستخدامه لا يستفيد منه ولا يراه.

الإجابة: التابوت.

الغاز صعبة وحلولها 2020 في الرياضيات

رقم إذا قمت بضربة مع الرقم الذي يتبعه يكون نتيجة ضرب الرقمين هو نفس نتيجة جمعهم إذا قمت بإضافة رقم 11 لهم؟

الإجابة: الرقمان هم أربعة وخمسة إذا قمت بضرب أربعة في خمسة يكون النتيجة عشرون.

وعند جمع الرقمين وإضافة الرقم إحدى عشر يكون الناتج عشرون وبهذا يتساوى الناتجين.

أقامت مدرسة حفلة مدرسية كان عدد الطلاب في المدرسة وقت الإعلان عن الحفلة هو ثمانية وسبعون طالب قام واحد وأربعون طالب بالاشتراك في الفقرة الثقافية وقام اثنان وعشرون طالب بالاشتراكفي الفقرة الصحية وتسع طلاب اشتركوا في النشاط الصحي والثقافي.

أحسب عدد الطلاب الذين لم يقوموا بالاشتراك في الحفلة المدرسية.

الإجابة: سنقوم بجمع عدد الطلاب الذين اشتركوا في النشاط الثقافي والطلاب الذين اشتركوا في النشاط الصحي ونقوم بإنقاص منهم عدد الطلاب الذين اشتركوا في النشاطين على النحو التالي: (22+41)-9=54 طالب.

أما عدد الطلاب الغير مشتركين في أي نشاط هو (78-24)= 24 طالب غير مشتركين.

إذا كان هناك خمس كلاب يحتاج الكلاب إلى خمس دقائق لكي يصطادوا خمس قطط، كم دقيقة يحتاجها مائة كلب حتى يصطادوا مائة قط؟

الإجابة: الوقت اللازم لكي يصطاد مائة كلب لمائة قطة هو خمس دقائق.

أسئلة معلومات عامة ثقافية

متى يبدأ الجنين بسماع صوت أمه والأصوات الأخرى التي تكون خارج الرحم.

الإجابة: في الشهر السادس من الحمل.

أول من اكتشف مرض السكري وأطلق علية هذا الاسم؟

الإجابة: الطبيب الإغريقي اريتايوس.

ما أين تقع الكعبرة؟

الإجابة: تقع الكعبرة بجانب إصبع الإيهام وهي عظمة.

أول من دخل كلية الطب وتخرج منها؟

الإجابة: هي اليزابيث باكويل طبيبة بريطانية.

العنصر المسئول عن تكوين العظم في البيض؟

الإجابة: هو عنصر البروتين.

نبي من أنبياء الله أطلق علية اسم ذي النون؟

الإجابة: سيدنا يونس علية السلام.

أول نبي كان نجار وبني سفينة؟

الإجابة: هو النبي نوح علية السلام.

نبي من أنبياء الله لم يمت إلى وقتنا هذا؟

الإجابة: النبي عيسى علية السلام.

ما هو اليوم الذي خلق الله تعالى سيدنا آدم علية السلام؟

الإجابة: اليوم هو يوم الجمعة.

عدد المرات التي حج فيها النبي صلى الله علية وسلم؟

الإجابة: لم يحج النبي محمد غير مرة واحدة فقط وبعدها توفى.

هناك سور في القرآن الكريم بدأت بثلاث حروف كم عددها؟

الإجابة: عدد السور هي ثلاثة عشر سورة قرآنية.

آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

الإجابة: (واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله).

أسئلة يصعب حلها في الثقافة لابد من التفكير فيها

لابدأن لا يقتصر الإنسان على المعلومات التي قام بدراستها طيلة حياته عليه أن يزود مداركه ويتعلم ويقرأ ويحل ألغاز حتى يعطى لعقلة وسع من الإدراك والفهم ويصبح شخص مثقفًا فهناك أسئلة تحتاج إلى تفكير عميق يجعل المخ ينتفض ومن هذه الأسئلة:

أكبر دولة عربية من حيث المساحة؟

الإجابة: الدولة العربية هي السودان.

من هو العالم الذي اكتشف أمريكا؟

الإجابة: العالم الأمريكي كريستلوف كولمبس.

يوجد نهر في العالم يعتبر من أطول الأنهار فما هو هذا النهر؟

الإجابة: أطول النهار في العالم هو نهر النيل.

ما هي الجزر الموجودة في المحيط الهندي؟

الإجابة: الجزر هي جزر القمر.

يتكون جسم الإنسان من مجموعة عضلات كم عددها؟

الإجابة: عدد العضلات هم ستة وعشرون عضلة.

يوجد كوكب من ضمن كواكب الكرة الأرضية شديد اللمعان ما هو هذا الكوكب؟

الإجابة: كوكب الزهرة.

كوكب من ضمن كواكب الكرة الأرضية لونه لون الذهب ذهبي اللون فما هو هذا الكوكب؟

الإجابة: كوكب زحل.

شيء يشغل حيز من الغرفة ولا يقلل من مساحتها؟

الإجابة: الضوء.

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