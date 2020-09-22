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الغذاء والدواء تحدد موعد بدء تقييم مصانع التجميل والأعلاف

الغذاء والدواء تحدد موعد بدء تقييم مصانع التجميل والأعلاف

2020/09/22
الساعة 11:31 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الغذاء والدواء تحدد موعد بدء تقييم مصانع التجميل والأعلاف
المواطن - الرياض

أعلن بدر العقيل مدير إدارة تراخيص المنشآت بالهيئة العامة للغذاء والدواء، أن المرحلة الثانية من برنامج تقييم المصانع ستبدأ في 1 أكتوبر 2020، وتشمل مصانع التجميل والأعلاف.

وأوضح العقيل، خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة عن بعد بعنوان “التعريف ببرنامج تقييم مصانع الأعلاف والتجميل، أن نتائج المرحلة الأولى للبرنامج والتي ضمت مصانع الأغذية والأدوية والمياه والثلج ستنشر في الوقت نفسه، بينما ستكون نتائج المرحلة الثانية في الربع الرابع من 2021.

وبين أن العمل الآن على سيكون على المرحلتين الأولى والثانية فقط، لكن مستقبلا ستخضع المستودعات والمختبرات لبرنامج التقييم، والحصول على درجات للتصنيف، التي حددتها الهيئة بأربع درجات A+, A, B, C, بحسب المعايير التي أقرتها الهيئة.

وأشار إلى أنه سيتم إغلاق المصانع التي حصلت على تصنيف 70 % وأقل، بمعني أقل من C التي تراوح بين 71 و80 % بصفتها أقل تصنيف حدده البرنامج، وأعلى تصنيف 95 – 100 % للدرجة A+ و91 – 94 % للدرجة A ومن 81 – 90 % للدرجة B.


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