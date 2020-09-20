الغذاء والدواء: نحلل جميع المنتجات الغذائية قبل عرضها بالأسواق

المواطن - الرياض

أكدت هيئة الغذاء والدواء أنه يتم تحليل جميع المنتجات الغذائية قبل عرضها بالأسواق السعودية وذلك للتأكد من مطابقتها بالمنتجات المسجلة.

وأضافت الغذاء والدواء ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابها بموقع تويتر، أنه يمكن عمل تحاليل للمنتجات الغذائية عبر المختبرات المرخصة، ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: هنا.

وشددت الهيئة العامة للغذاء والدواء في وقت سابق على أنَّ جميع المنتجات الغذائية تخضع لنظام الغذاء والذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الضار أو المغشوش أو الـمُضلِل أو غير الصالح للاستهلاك، كما أنَّ جميع المنشآت الغذائية مُلزمة بالتسجيل لدى الهيئة وبتسجيل كافة منتجاتها، كما أنَّه لا يتم فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقًا للشروط والمتطلبات واللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بفسح الغذاء المستورد إلى المملكة.

وأضافت أن جميع المنتجات الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة وسحب العينات للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام نظام الغذاء وتحليلها إذا لزم الأمر في مختبراتها، أو في المختبرات المسجلة لديها.

يُذكر بأنَّ عقوبات نظام الغذاء تشمل غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى 6 أشهر وإلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة تصل إلى عام، كما أنَّ عقوبات نظام التجارة الإلكترونية تشمل غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية.

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