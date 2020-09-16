‎الرئيسية
أخبار 13 منطقة
المواطن - عسير
الغرفة التجارية بمحايل تدعم نادي الشهيد بـ50 ألف ريال

الغرفة التجارية بمحايل تدعم نادي الشهيد بـ50 ألف ريال

2020/09/16
الساعة 7:17 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
33
0
طباعة
الغرفة التجارية بمحايل تدعم نادي الشهيد بـ50 ألف ريال
المواطن - أحمد الشهري - محايل

قدم فرع الغرفة التجارية الصناعية بمحايل عسير دعمًا ماليًا لإدارة نادي الشهيد بقيمة ٥٠ ألف ريال وذلك بمناسبة تأهل فريق شباب النادي لدوري أندية الدرجة الأولى.

هذا وقدم محمد الحسين فلقي رئيس مجلس إدارة نادي الشهيد، شكره وتقديره لمنسوبي فرع الغرفة التجارية الصناعية بمحايل على مبادرتهم بدعم النادي، مثمنًا دعمهم الذي أتى امتدادًا لوقفاتهم الكبيرة مع نادي الشهيد.


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :