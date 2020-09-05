الفتح يبتعد عن خطر الهبوط بهدف في التعاون

المواطن - محمد سمعه

ابتعد نادي الفتح عن خطر الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى، بفوز صعب على فريق التعاون بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة الفتح والتعاون:

وبدأ اللقاء بضغط هجومي من النموذجي؛ وذلك سعيًا لإحراز الهدف الأول في شباك التعاون، ولكن دون جدوى.

ولم ينجح فريق التعاون في استغلال الفرص التي أُتيحت له لينتهي الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني من المباراة:

وفي الشوط الثاني من المباراة، كشر نادي الفتح عن أنيابه، وسجل الهدف الوحيد له في المباراة عبر اللاعب ميتشيل تي فريدي بالدقيقة الثانية والثمانين.

ولم يستثمر التعاون أي فرصة لإحراز هدف التعادل، لينتهي اللقاء بفوز النموذجي بهدف دون رد.

وأصبح رصيد النموذجي بعد الفوز 11 نقطة، في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد التعاون عند 32 نقطة بالمركز الثاني عشر.







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