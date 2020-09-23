الفراج: ألا يستحق الهلال مرونة أكثر من الاتحاد الآسيوي؟

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي وليد الفراج استياءه من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب عدم مرونته مع نادي الهلال في الظروف الصعبة التي يمر بها بعد إصابة معظم لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

الفراج ينتقد الاتحاد الآسيوي

وقال الفراج: “فترة غير مسبوقة في تاريخ مشاركات الأندية السعودية خارجيًا، غير مسبوقة في تاريخ دوري أبطال آسيا، غير مسبوقة في تاريخ الأندية السعودية، غير مسبوقة في تاريخ نادي الهلال الحمد لله على كل حال”.

وتابع وليد الفراج حديثه قائلًا: “أحترم العدالة ولكن هل هناك من يختلف معي أن الاتحاد الآسيوي لم يبذل الجهد الكافي لتفهم أو تخفيف ظروف حامل لقب أكبر بطولاته القارية “دوري أبطال آسيا”.

وواصل الفراج حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “المسألة ليست تفضيل أحد، لكن ألم يستحق الهلال مرونة أكثر منهم؟.. هناك أشياء تحدث لا تساعد من يدعمون لغة الهدوء مع الاتحاد القاري”.

الاتحاد الآسيوي يرفض التأجيل

وكانت إدارة النادي قد تلقت قبل قليل، رفضًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطلبها تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم التي ستجمعه بنظيره شباب أهلي دبي الإماراتي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويخوض الهلال بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، بقائمة اضطرارية تضم 3 حراس مرمى و8 لاعبين فقط، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من غيابات عديدة في صفوفه خلال منافسات دوري أبطال آسيا 2020، حيث فقد أكثر من 10 لاعبين في المباراتين الماضيتين بسبب كورونا، وكان آخرها إصابة ناصر الدوسري بالأمس.

ورفع الزعيم رصيده إلى 11 نقطة، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا، رغم معاناته من الغيابات بسبب كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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