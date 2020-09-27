الفراج بعد تأهل النصر والأهلي: من مصالحنا استمرار الآسيوية تحت البيرق الأخضر

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على تأهل النصر والأهلي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا نسخة عام 2020.

تعليق الفراج بعد عبور العالمي:

وكتب الفراج عبر حسابه في “تويتر” منذ قليل: “من مصالحنا الرياضية العليا أن يستمر كأس دوري أبطال آسيا تحت البيرق الأخضر، وكمواطنين سعوديين بعيدًا عن تنوع الميول في مجتمعنا فإن العالمي مرشح قوي ومهم لتحقيق هذا المطلب ويليه النادي الأهلي لأسباب فنية مع احترامي للتعاون”.

وأضاف الفراج: “ألف مبروك للعالمي، سفيرنا المشرف”.

النصر يصعد بهدف حمدالله:

وصعد نادي النصر إلى دور الثمانية بـ دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على فريق التعاون بهدف دون رد، في مباراة دور الستة عشر بين الفريقين.

ونجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الوحيد في المباراة للعالمي بطريقة جميلة بالدقيقة الخامسة والسبعين، بعد استلام عرضية متقنة من المدافع سلطان الغنام.

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