الفرق بين دم الدورة ودم الحمل

الدورة الشهرية هي عادة تأتي للنساء بصفة عامة وكل من الحمل والدورة الشهرية يحتويان على دم ولكن كيف اعرف الفرق بين دم الدورة ودم الحمل فلكل منهما صفات مميزة.

الفرق بين دم الدورة ودم الحمل

دم الحيض يأتي كثير جدًا بغرارة ومدته طويلة ويختلف بين أنثى وأخرى ولكنه متواصل خلال الأيام لمدة تتراوح من ثلاث أيام إلى سبع أيام متواصلين.

دم الحمل لا يأتي كثيف وغزير فهو يأتي خفيف جدًا وكذلك عدد أيام قليلة وأيضًا تأتي متفرقة ليس طوال الوقت مثل دم الحيض.

يختلف لون الحيض عن دم الحمل لكي نعرف الفرق بين دم الدورة ودم الحمل لون دم الحمل احمر خفيف أو وردي وليس في دم الحمل أي وجع البطن أو المهبل.

لون دم الحمل احمر خفيف أو وردي وليس في دم الحمل أي وجع البطن أو المهبل. دم الحيض ولونه بني أو أحمر داكن ويصاحبه ألم شديد في البطن.

سبب نزول دم في بداية الحمل

سبب نزول دم في بداية الحمل يقلق كثير من الأمهات ومن خلال موقع المواطن نوضح سبب نزول دم في بداية الحمل

دم الحمل في وضعه الأول يشبه تمامًا دم الدورة الشهرية

الدم عند الحامل ينتج نتيجة تلقيح البويضة بالحيوان المنوي فتكون البويضة مخصبة وتمر عبر قناة البوب انتقال إلى الرحم مما يؤدى إلى نزول دم من الرحم نتيجة غرس البويضة الملقحة فيالرحم لذلك من المهم معرفة الفرق بين دم الدورة ودم الحمل.

الفرق بين دم الدورة ودم الحمل من حيث كمية الدم

الدورة الشهرية تتراوح مدتها ما بين ثلاث أيام إلى سبع أيام وهي عادته تأتي بانتظام لمعظم النساء فهي تأتي كل ثمانية وعشرون يومًا وتنزل بكمية كبيرة من المهبل يصاحبه ألم شديد جدًا وتنزل من جدار الرحم أو ما تسمى بـ البطانة الداخلية للرحم حيث يكون بعدها الرحم مهيأ لحدوث حمل.

أما دم الحمل فهو دم خفيف اللون ينزل من الرحم نتيجة تلقيح البويضة من الحيوان المنوي وغرسها داخل الرحم مما يؤدي إلى نزول الدم لذلك يجب معرفة الفرق بين دم الدورة ودم الحمل حتى لا تتعرض المرأة للإجهاض.

الفرق بين دم الدورة ودم الحمل من حيث شكل الانقباضات

تختلف انقباضات الدورة الشهرية عن الحمل بكثير جدًا فمثلاً انقباض الحمل يسبب نزول دم وردي اللون مع الشعور بعلامات الحمل مثل الغثيان والقيء والخمول.

أما انقباضات الدورة الشهرية يصاحبه ألم شديد جدًا يحتاج للعرض على الطبيب أو أخذ بعض المسكنات وهي نزول دم بكمية كبيرة ومتواصل طول مدة الدورة الشهرية.

الفرق بين دم الدورة ودم الحمل من حيث الرائحة

دم الدورة الشهرية

له رائحة كريهة.

لونهأحمر غامق أو داكن.

تتراوح فترة نزول الدورة عند النساء من ٧:٣ايام متواصلين دون انقطاع ولكنها تخف بعد اليوم الرابع تدريجياً

كمية الدم تختلف عند المرأة المتزوجة عن البنات فتأتي للمرأة المتزوج بكمية كبيرة.

دم الحمل

ليس له رائحةأبدًا.

يكون لونه عادي أحمر وردي أو دم احمر خفيف.

ينزل متقطع على هيئه نقط بسيطة من حين لآخر وليس على التوالي.

ولكل قاعدة شواذ في حالة الإجهاض يكون كمية الدم كبيرة جدًايجب أخذ الاحتياط.

الفرق بين دم الدورة ودم الحمل من حيث الشعور بالتعب والإرهاق

في حالة دم الحمل

شعور المرأة الحامل أثناء فترة حملها ببعض المشاكل منها وجع العظام والظهر والساقين بالإضافة إلى وجع البطن.

كما تشعر بالقيء والغثيان والحاجة إلى النوم الشديد د ارتفاع معدل هرمون البروجسترون مما يؤدي إلى ضيق التنفس في كثر من الحالات.

في حالة دم الدورة الشهرية

يختلف الشعور من امرأة لأخرى حيث بعض النساء يشعروا ببعض الألم المفاصل أو آلام الظهر وآلام العضلات والإحساس بالتوتر الشديد وألم شديد في البطن وعدم القدرة على القيام بأي أعمال.

الفرق بين دم الدورة ودم الحمل من حيث الشعور بالألم في الظهر

في كلتا الحالتين فإن ألم الظهر تصاحب الحالتين لكن في وضع الحامل لا يعد ألم أساسي في حالة الإجهاض أو النزيف لذلك ينصح الاطباء بعدم حمل الأشياء الثقيلة وخصوصًا في الفترة الأولى من الحمل حتى يثبت الحمل في الرحم.

كثرة الدم أو النزيف من أكثر العادات المخيف أثناء الدورة الشهرية يبقى هذا النزيف لمدة تتجاوز سبعة أيام لذلك ينصح باستشارة الطبيب.

ينزل الدم من الرحم نتيجة غرس البويضة الملقحة في الرحم وغرسها البويضة في البطانة الداخلية للرحم ويحدث هذا بعد تلقيح البويضة لمدة من عشر أيام إلى أربعة عشر يومًا.

المرأة تكون الحالة النفسية تكون مائلة أكثر للاكتئاب والتوتر والإرهاق والخوف بس تغير الهرمونات أثناء الدورة الشهرية.

الفرق بين دم الدورة ودم الحمل من حيث التشنجات والتقلبات المزاجية

تشعر الحامل تغيرات في حالتها النفسية أثناء الفترة الأولى من الحمل فيكون مزاجها متقلب دائم مع الشعور بالإرهاق وذلك بسبب ارتفاع نسبة هرمون معين داخل الجسم الذي يعطي إشارات للمخ للتحكم في الحالة النفسية.

في حاله الدورة الشهرية عند المرأة تكون الحالة النفسية تكون مائلة أكثر للاكتئاب والتوتر والإرهاق والخوف بس تغير الهرمونات أثناء الدورة الشهرية.

الفرق بين دم الدورة ودم الحمل من حيث حب الشباب والبثور

حب الشباب من أهم الظواهر التي تظهر عند النساء في وقت نزول الدورة الشهرية وتختفي بعد انتهائها مباشرة بسبب تغير الهرمونات داخل الجسم.

أما في الحمل لم تظهر هذه الحبوب ولكن بالبدل ظهور البثور وتغير لون الجلد إلى اللون الأسود ويبقى لفترة طويلة وممكن تستمر لبعد الولادة.

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