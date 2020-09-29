الفنان التشكيلي السعودي سعد العبيد في ذمة الله

المواطن - الرياض

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم، الفنان التشكيلي السعودي سعد العبيد، والذي يعد من كبار الفنانين السعوديين والعرب والذي قدم الكثير للساحة التشكيلية وللفنانين الشباب.

“المواطن“، تتقدم بخالص العزاء لذوي الفقيد، وتدعو الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتقبله بواسع رحمته.

وكان آخر لقاء للفنان التشكيلي الراحل سعد العبيد على قناة روتانا خليجية ببرنامج “وينك”، حيث تحدث عن تجربته في مجال الفن التشكيلي، وقال إنه حول الجمال إلى أشجار.

يذكر أن الفنان سعد العبيد فنان تشكيلي سعودي متفرغ للفن منذ عام 1999م، ولد في الرياض عام 1945م.

ويعد سعد العبيد من رواد الفن التشكيلي في السعودية وهو رئيس مجموعة الملتقى التشكيلي.

شغل منصب رئيس لجنة الفنون التشكيلية في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في الرياض ما بين عام 1985م و1995م.

حصل سعد العبيد على دبلوم معهد المعلمين عام 1962م (1382هـ)، كما حصل على دبلوم في الرسم التلفزيوني في باريس عام 1976م.

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