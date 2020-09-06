الفوز على العدالة يُنقذ الاتحاد من أمرين

المواطن - محمد سمعه

سيخوض نادي الاتحاد مباراة غاية في الأهمية، ضد نادي العدالة يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وإذا نجح العميد في الفوز فسوف ينقذ نفسه من أمرين حيث أولهما هو بقاء كافة نجومه في الفريق وعدم الرحيل خاصة أن اسم كل من المغربي كريم الأحمدي والبرازيلي رومارينيو واللاعب فهد المولد ارتبط بالرحيل عن العميد في حال الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى.

الاتحاد يُسابق الزمن لتفادي شبح الهبوط

وثاني أمر هو أن العميد سيتفادى تمامًا شبح الهبوط ويضمن البقاء في دوري الكبار من أجل المنافسة على اللقب في الموسم المقبل والتركيز على تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي.

وكان اللاعب فهد المولد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، أثار الجدل حول إمكانية انضمامه لنادي النصر، وذلك بعد إشادته بلاعبي العالمي إضافة لدخوله في أحاديث جانبية معهم، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين بالتعادل الإيجابي بالجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كلمات المولد تُثير الجدل

وتحدث المولد بعد المباراة قائلًا: “تجمعني علاقة طيبة بلاعبي النصر وهم “حبايبي” ودائمًا أحب اللعب معهم، صحيح يكون هناك توتر في أجواء المباراة، ولكن خارج الملعب تمامًا، نكون أصدقاء وأحباء”.

وكان نادي الاتحاد تعادل مع النصر، بهدف لكل فريق حيث سجل للعالمي المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، ثم تعادل المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني للفريق الاتحادي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

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