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الفيصلي والوحدة يُسقطان أبها والحزم بالجولة الأخيرة
مع نهاية الدوري موسم 2019/ 2020

الفيصلي والوحدة يُسقطان أبها والحزم بالجولة الأخيرة

2020/09/10
الساعة 12:26 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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الفيصلي والوحدة يُسقطان أبها والحزم بالجولة الأخيرة مباراة الفيصلي وأبها
المواطن - محمد سمعه
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1 الوحدة يفوز بصعوبة بثنائية:
2 الفيصلي يُنهي الموسم بالمركز الخامس:

نجح فريقا الفيصلي والوحدة، في الفوز بالجولة الـ30 والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على حساب فريقي أبها والحزم على الترتيب.

وسجل للعنابي في شباك أبها كل من ويليام ألفيس دي أوليفيرا ورافائيل سيلفا، بينما سجل لفريق أبها اللاعب كريم العواضي من ركلة جزاء.

الوحدة يفوز بصعوبة بثنائية:

أما الوحدة فسجل له كل من يوسف نياكات واللاعب لويس غوستافو في الدقيقتين السابعة والثالثة والتسعين من عمر المباراة.

فريق الوحدة
لاعبو الوحدة بعد مباراة الحزم

الفيصلي يُنهي الموسم بالمركز الخامس:

وأصبح رصيد عنابي سدير بعد الفوز 48 نقطة بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد أبها عند 38 نقطة، أما رصيد نادي الوحدة فأصبح 49 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الحزم عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكان الهلال تُوج باللقب رقم 16 له في دوري المحترفين، وذلك بعد فوزه باللقب موسم 2019/ 2020 حيث حسمه من الجولة الثامنة والعشرين، بعد الفوز على فريق الحزم برباعية مقابل هدف.


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