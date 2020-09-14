الفيصلي يضم حسين قاسم لـ3 سنوات

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي عن تعاقده رسميًّا مع حسين قاسم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

حسين قاسم فيصلاوي:

ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع الرئيس التنفيذي مساعد المويس مع حسن قاسم عقود انضمامه إلى الفريق لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

وقدم مجلس الإدارة برئاسة فهد المدلج، الشكر لـ حسن العتيبي، وكيل اللاعب صاحب الـ23 عامًا، على الاحترافية العالية في إنهاء المفاوضات.

الفيصلي يواصل التدعيم:

وكان نادي الفيصلي قد أعلن اليوم أيضًا عن التعاقد مع الثنائي ألكسندر ميركل لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر، كما وقع مع جوليو تافاريس على عقد يمتد لموسمين رياضيين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتسعى الإدارة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، بعدما أنهى عنابي سدير منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.







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