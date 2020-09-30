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الفيصل يتابع خطة عودة العمرة تدريجيًا وفق الإجراءات الاحترازية
تمهيدًا للمرحلة الأولى في الرابع من أكتوبر

الفيصل يتابع خطة عودة العمرة تدريجيًا وفق الإجراءات الاحترازية

2020/09/30
الساعة 3:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الفيصل يتابع خطة عودة العمرة تدريجيًا وفق الإجراءات الاحترازية
المواطن - الرياض
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1 خطة عودة العمرة تدريجيًا
2 4 مراحل للعمرة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماع اللجنة التنفيذية لعودة العمرة تدريجيًا وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

خطة عودة العمرة تدريجيًا

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الجهات ذات العلاقة إلى شرح عن الخطة قدّمه قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد الأحمدي، حيث روعي في الخطة التي سيتم البدء في تنفيذها بالتزامن مع عودة العمرة الأحد المقبل، اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة بما يوفر أقصى درجات الرعاية لقاصدي المسجد الحرام ويحفظ صحتهم وسلامتهم بإذن الله.

4 مراحل للعمرة

وستكون عودة العمرة تدريجيًا على عدة مراحل إذ سيتم في المرحلة الأولى السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ الموافق 4 أكتوبر 2020م، وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

وفي المرحلة الثانية سيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020م، وذلك بنسبة 75% (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

وسيتم في المرحلة الثالثة السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020م، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100% (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.


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