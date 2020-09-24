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القبض على سائق ركن سيارته على رصيف كورنيش جدة

القبض على سائق ركن سيارته على رصيف كورنيش جدة

2020/09/24
الساعة 9:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على سائق ركن سيارته على رصيف كورنيش جدة
المواطن - جدة

أعلن المرور السعودي، مساء اليوم الخميس، القبض على قائد مركبة وضعها على الرصيف، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وعلق المرور على صورة نشرها مغرد وعلق عليها بقوله: “في اليوم الوطني وعابرو الطرق يبحثون عن مسافة آمنة لهم للعبور بدون أن يعيق طريقهم أحد على كورنيش جدة”.

ورد المرور بقوله: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.


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