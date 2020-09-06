القبض على سعودية مارست العلاج بالطاقة والصوت

المواطن - المدينة المنورة

قبضت صحة المدينة المنورة على مواطنة تمارس العلاج من خلال الطاقة والصوت، وهي ممارسات غير معترف بها وبشكل غير نظامي في فيلا سكنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة المدينة أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية تم القبض على المواطنة بعد ورود بلاغ للشؤون الصحية يفيد بوجود سيدة سعودية تمارس العلاج بالطاقة والصوت بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية (النيابة العامة- الأمن العام) لوضع خطة محكمة للإطاحة بها.

وتابع: توجهت لجنة من الشؤون الصحية بمنطقة المدينة ممثلة في إدارة الالتزام مع الجهات المشاركة مساء اليوم الأحد وتمت مداهمة الموقع وعثر على السيدة في أحد الفلل السكنية تمارس ممارسات العلاج بالطاقة والمساندة النفسية، موضحًا أن الفيلا السكنية كان تحتوي على أدوات لإصدار أصوات معينة وسرير طبي للكشف السريري وزيوت مختلفة، وتم ضبطها فورًا بعد ثبوت الأدلة والبراهين الجلية بمخالفتها لأنظمة المملكة العربية السعودية الصحية، وقد أحيلت المذكورة للجهات الأمنية.

ودعت صحة المدينة كافة المجتمع إلى عدم دعم هذه الفئة من خلال زيارة الأطباء أو المواقع غير الموثوقة أو من يدعون العلاج أو الترويج لهم والإبلاغ عنهم.

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