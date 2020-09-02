القبض على شخص أضرم النار في جهاز صراف بنجران

المواطن - واس
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل الله – عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر قام بسكب مادة سائلة قابلة للإشعال على جهاز صرف آلي وإشعال النار فيه، والهرب من موقع الحادثة.
وأضاف العشوي أنه جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإحالته إلى فرع النيابة العامة .
ذات صلة :
الإطاحة بعصابة سرقة المركبات تحت تهديد السلاح بالرياض.. نفذوا 9 جرائم القبض على 4 مقيمين سرقوا كيابل نحاسية من منازل لبيعها القبض على مقيم بحوزته بطاقات شحن بمليون ريال في المدينة القبض على ثلاثيني أحرق مركبة مواطن بسبب خلاف
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments