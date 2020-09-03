القبض على شخص ارتكب 50 حادثة سرقة بمنطقة مكة

المواطن - واس
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر تورط بارتكاب ( 50 ) حادثة سرقة لمركبات ومحلات المواد الغذائية، وسرقة سائقي الأجرة الخاصة.
وأوضح الغامدي أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.
ذات صلة :
شاب احتج على سرقته فخلع كل ملابسه بأحد شوارع دبي! في قبضة رجال الأمن.. عصابة السطو على المحلات والمتاجر بالرياض الإطاحة بعصابة سرقة الشاحنات و14 طن حديد وتزوير رخص سير بالشرقية تنكر في زي امرأة للسرقة فنال جزاءه
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments