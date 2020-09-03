القبض على شخص ارتكب 50 حادثة سرقة بمنطقة مكة

المواطن - واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر تورط بارتكاب ( 50 ) حادثة سرقة لمركبات ومحلات المواد الغذائية، وسرقة سائقي الأجرة الخاصة.

وأوضح الغامدي أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.







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