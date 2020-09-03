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القبض على شخص ارتكب 50 حادثة سرقة بمنطقة مكة

القبض على شخص ارتكب 50 حادثة سرقة بمنطقة مكة

2020/09/03
الساعة 8:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على شخص ارتكب 50 حادثة سرقة بمنطقة مكة
المواطن - واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر تورط بارتكاب ( 50 ) حادثة سرقة لمركبات ومحلات المواد الغذائية، وسرقة سائقي الأجرة الخاصة.

وأوضح الغامدي أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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