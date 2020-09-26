القبض على قائد مركبة في حفر الباطن ارتكب حادث دهس أثناء التفحيط وهرب

المواطن - حفر الباطن
أعلن مرور محافظة حفر الباطن القبض على قائد المركبة الذي ارتكب حادث دهس أثناء ممارسة التفحيط ولاذ بالفرار.
وأوضح المرور السعودي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تم ضبط عددٍ من المتجمهرين بالموقع، وسيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
ونشر المرور صورة لسيارة المفحط المضبوطة في حفر الباطن.
ذات صلة :
مقتل 20 إثيوبيًا على الأقل في هجوم مسلح لماذا تتفاوت خطورة كورونا من إنسان إلى آخر؟ أمريكا تدرس وضع ميليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب تعهد من أكبر صانع لقاحات في العالم بشأن كورونا
Subscribe
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments