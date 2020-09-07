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القبض على باكستاني صور نساء دون علمهن أثناء توصيلهن بسيارته
نشر ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي

القبض على باكستاني صور نساء دون علمهن أثناء توصيلهن بسيارته

2020/09/07
الساعة 10:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على باكستاني صور نساء دون علمهن أثناء توصيلهن بسيارته
المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم لقيامه بتصوير عدد من النساء دون علمهن أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة ونشر ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (مقيم باكستاني الجنسية / في العقد السادس من العمر) لقيامه بتصوير عدد من النساء دون علمهن أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة، ونشر ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي ، وقد جرى إيقافه استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.



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