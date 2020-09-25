القبض على مواطنين نقلا قرابة 400 ألف قرص أمفيتامين

المواطن - عسير

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط مواطنَين نقلا قرابة 400 ألف قرص أمفيتامين المخدر في عسير.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة عسير أسفرت عن القبض على مواطنين، وذلك بعد قيامهما بنقل (398.800) قرص من مادة الأمفيتامين، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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