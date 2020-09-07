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القبض على مواطن أساء لمنسوبات أحد القطاعات العسكرية في القصيم
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

القبض على مواطن أساء لمنسوبات أحد القطاعات العسكرية في القصيم

2020/09/07
الساعة 11:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على مواطن أساء لمنسوبات أحد القطاعات العسكرية في القصيم
المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على شخص أساء لمنسوبات أحد القطاعات العسكرية.

وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأنه إشارةً إلى ما تم رصده في أحد حسابات التواصل الاجتماعي ، حول إساءة شخص لمنسوبات أحد القطاعات العسكرية ، فقد أسفرت إجراءات البحث – بفضل الله – عن تحديد هوية صاحب الحساب والقبض عليه ، وهو مواطنٌ ، ( في العقد الثالث من العمر ) ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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