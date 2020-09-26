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القبض على 3 مخالفين امتهنوا سلب العاملين بتطبيقات النقل
بلغت قيمة المسروقات بها 20 ألف ريال

القبض على 3 مخالفين امتهنوا سلب العاملين بتطبيقات النقل

2020/09/26
الساعة 6:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على 3 مخالفين امتهنوا سلب العاملين بتطبيقات النقل
المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة امتهنوا سلب العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل.

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على( ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة، من الجنسيات المالية والتشادية والنيجيرية، جميعهم في العقد الثاني من العمر)، وذلك لتورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تركز معظمها بحي منفوحة وسط مدينة الرياض، امتهنوا من خلالها استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.

وبحسب شرطة الرياض، بلغت قيمة المسروقات بها (20,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

 


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    1 تعليق
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    ابومحمد
    7 ساعة

    يعني في العشرينات

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