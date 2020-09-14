القبض على 3 مواطنين أطلقوا النار على جهاز ساهر وحرقوا آخر في الطائف

المواطن - واس
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة عن ضبط 3 أشخاص قاموا بإطلاق النار على جهاز رصد آلي وحرق جهاز آخر على أحد الطرق العامة بالطائف.
وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف تمكنت – بفضل الله – من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإطلاق النار على جهاز آلي للرصد وحرق جهاز آخر على أحد الطرق العامة بالمحافظة ، (وجميعهم مواطنون أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس) ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة .
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