القلاع والحصون الأثرية في الدائر تتوشح باللون الأخضر

المواطن - علي شيبان - جازان

احتفل أهالي وقبائل آل يحيى، بمحافظة الدائر شرق منطقة جازان، باليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية وتوحيدها بعدة فعاليات وأنشطة متنوعة، منها العرضات الجنوبية داخل قلاعهم وحصونهم التاريخية والأثرية التي لها آلاف السنين، والتي اكتست باللون الأخضر وكذلك برفع العلم السعودي على أعلى قمم تلك الأبراج وصور لقادة وحكام هذا الوطن الغالي منذ تأسيسه إلى هذا العهد الزاهر.

وعبَّر الأهالي لـ”المواطن” عن ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن الغالي في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة، وابتهاجاً بهذه الذكرى التي تتكرر كل سنة والتي تحمل في طياتها أبعاداً كثيرة على جميع الأصعدة.

– أمجاد الموحد:

وأشار الأهالي إلى أن هذه الذكرى تعيد إلى الأذهان أمجاد البطل الموحد والمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، والرجال المخلصين الذين ساهموا في بناء هذا الوطن الغالي.

– الاحتفال في القلاع:

وبيَّن الأهالي أنه في هذه المناسبة تم الاحتفال في القلاع والحصون التاريخية والأثرية تعبيراً عن ولائهم لهذا الوطن الغالي وحكامه، وأنها راسخة وثابتة كثبات هذه القلاع والتي عمرها يتجاوز آلاف السنين رغم عوامل الطبيعة، ولكي نزرع في الأجيال القادمة هذا الانتماء والوطنية والتي لم يحيد عنها الأجداد طيلة التسعين العام الماضية.

– حضور الأطفال:

وكان للأطفال حضور مميز ولافت في هذه الاحتفال بذكرى اليوم الوطني 90 لهذا الوطن الغالي وذلك لغرس روح الانتماء والولاء للوطن وقادته ولما لذلك من أهمية لتعزيزيها ونقلها إلى الأجيال القادمة.

-مشاركة المشايخ:

وتقدم شيخ شمل قبائل آل يحيى وآل زيدان وعرائف القبائل هذا الاحتفال وبمشاركة الفرق في العرضات التي أقيمت بهذه المناسبة، وأن هذا الوطن يستذكر مسيرة الموحد والمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، والذي أرسى دعائم التلاحم والوحدة الوطنية، رافعين أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وإلى الأسرة الحاكمة والشعب السعودي، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار والنماء.

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