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القوات الخاصة في أمن الدولة.. جاهزية عالية متأهبة لحفظ الوطن

القوات الخاصة في أمن الدولة.. جاهزية عالية متأهبة لحفظ الوطن

2020/09/06
الساعة 10:04 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القوات الخاصة في أمن الدولة.. جاهزية عالية متأهبة لحفظ الوطن
المواطن - الرياض

نشر حساب رئاسة أمن الدولة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو عن تدريبات واستعدادات القوات الخاصة التابعة له.

واستعرض المقطع قدرات القوات الخاصة المميزة لتنفيذ المهام القتالية المختلفة بقبضة حديدية لضرب كل من يفكر في زعزعة أمن البلاد.

ووصف الفيديو تلك القوات بالذراع الأمني الجسور الذي شُكل وأُهل بتخصص واحترافية لتنفيذ عمليات أمنية خاصة لمكافحة الإرهاب وإبطال وإزالة المتفجرات، وحماية الشخصيات ومعالجة اختطاف الطائرات.

 



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