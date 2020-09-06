القوات الخاصة في أمن الدولة.. جاهزية عالية متأهبة لحفظ الوطن

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المواطن - الرياض

نشر حساب رئاسة أمن الدولة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو عن تدريبات واستعدادات القوات الخاصة التابعة له.

قوات الأمن الخاصة في رئاسة أمن الدولة؛ جاهزيةٌ عالية، وكتائب أمنية متأهبة؛ لحفظ أمن الوطن. pic.twitter.com/rLyCRbUIip — رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) September 5, 2020

واستعرض المقطع قدرات القوات الخاصة المميزة لتنفيذ المهام القتالية المختلفة بقبضة حديدية لضرب كل من يفكر في زعزعة أمن البلاد.

ووصف الفيديو تلك القوات بالذراع الأمني الجسور الذي شُكل وأُهل بتخصص واحترافية لتنفيذ عمليات أمنية خاصة لمكافحة الإرهاب وإبطال وإزالة المتفجرات، وحماية الشخصيات ومعالجة اختطاف الطائرات.







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