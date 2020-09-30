الكشف عن جدول الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020/ 2021

المواطن - مروة نبيل

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، والمقرر انطلاقها الشهر المقبل.

الدوري السعودي للمحترفين:

وأشارت الرابطة عبر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المسابقة تقرر انطلاقها يوم 17 أكتوبر، حيث تبدأ بمواجهة الشباب ضد أبها على إستاد الأمير فيصل بن فهد.

ومن المقرر أن تُقام 3 مباريات في اليوم الأول بجانب مواجهة الشباب ضد أبها، حيث يلعب التعاون مع الفيصلي، ويواجه الوحدة فريق القادسية، ويُلاقي الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي فريق العين الصاعد حديثًا.

ويُقام ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي يوم 31 أكتوبر، ويحتضن إستاد الملك فهد الدولي ديربي الرياض بين الهلال والنصر يوم 21 نوفمبر، فيما يلعب الراقي مع النصر يوم 11 ديسمبر، وتُختتم قمم الدور الأول بمباراة العالمي والعميد.

وتنتهي منافسات الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين يومي 23 و24 من شهر يناير المقبل، ويصل عدد المباريات في هذه المرحلة إلى 120 لقاء، ويمكن الاطلاع على جدول المباريات من هنا.

الهلال بطل الدوري:

وتوج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم بعد حصوله على 72 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن النصر الوصيف، كما أنه الأكثر تسجيلًا برصيد 74 هدفًا، وهو الأكثر تحقيقًا للانتصارات بـ22 فوزًا.

ويُعد الهلال الأكثر تحقيقًا للانتصارات المتتالية بـ6 مباريات، وتجنب الخسارة بشكل متتالٍ في 17 لقاءً، ويُعتبر صاحب أعلى معدل تسجيل في كل مباراة بـ2.47 هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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