الكويت: استهداف الحوثيين مطار أبها يتطلب تحركًا دوليًا سريعًا وفاعلًا

المواطن - واس

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرض له مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة مفخخة.

استهداف مطار أبها

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية وفقاً لوكالة الانباء الكويتية أن استمرار هذه الهجمات الإجرامية التي تستهدف المدنيين وحركة الملاحة الجوية التجارية يعد إمعانًا في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الدولية الأخرى وتهديدا لأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة الأمر الذي يتطلب تحركا سريعا وفاعلا من المجتمع الدولي للجم هذه الهجمات ووقفها ودعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن وصولا إلى الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث وبما يضمن أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

تضامن كويتي مع المملكة

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.







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