اللحظات الأخيرة في حياة مانع آل عريج غريق سد وادي جوف آل الشواط

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة
كشف ابن عم غريق سد وادي جوف آل الشواط، مانع عبدالله بن علي آل عريج القحطاني، تفاصيل غرق ابن عمه شرق محافظة أحد رفيدة.
وقال مشبب بن مانع ابن عم الغريق في تصريحات لـ”المواطن” إن الفقيد رحمه الله من سكان محافظة أحد رفيدة، وخرج من منزله يوم الاثنين بمفرده بغرض التنزه بجانب مياه السد، وشرع في السباحة، ولكن القدر كان قريبًا ومكث في مياه السد حتى أمس الثلاثاء بعد أن وجده أحد المواطنين الذي بدوره أبلغ الجهات الأمنية وتم انتشاله من مياه السد.
وأفاد أن الصلاة ستكون عليه غدًا الخميس، يذكر أن الغريق متزوج ولديه من الأبناء ولد واحد.
” المواطن ” تتقدم بأحر التعازي لأسرة آل عريج وذويه وقبيلته في فقيدهم غفر الله له وأسكنه فسيح جناته.
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الله يرحمك ويغفلك ويجعلك من ضيفان الجنه يابو عبدالله
الله يرحمك ويغفرلك
رحمة الله عليك يابو عبدالله
رحمة الله عليك يابوعبدالله
جزاكم الله خير وانا لله وانا الية راجعون