المالية: 8 ديسمبر آخر موعد للصرف في اعتماد بالنسبة للجهات الحكومية

المواطن - الرياض

وجهت وزارة المالية كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بإقفال الحسابات للسنة المالية 1441/ 1442، وألزمت الوزارات بإيقاف استقبال المناقلات من الجهات الحكومية بنهاية دوام 3 نوفمبر القادم، إضافة إلى إيقاف تسجيل أوامر الصرف والدفع لجميع خدمات منصة اعتماد باستثناء تعويضات العاملين بنهاية دوام 8 ديسمبر 2020.

وأكدت وزارة المالية على توريد كافة الأرصدة النقدية المتوفرة في حساب الصندوق إلى حساب وزارة المالية لدى مؤسسة النقد السعودي، وإلزام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الالتزام بآلية صرف مستحقات الموظفين والعاملين لديها باستخدام النظام المركزي للحقوق المالية.

وفيما يخص منصة اعتماد، وجهت المالية بإيقاف تسجيل المطالبات على المنصة بنهاية دوام 26 نوفمبر القادم، وإيقاف تسجيل أوامر الصرف والدفع لجميع الخدمات باستثناء تعويضات العاملين بنهاية دوام 8 ديسمبر القادم، مع إيقاف تسجيل أوامر الصرف والدفع لتعويضات العاملين بنهاية دوام 21 ديسمبر القادم، فيما سيتم استقبال أوامر الدفع الخاصة بتعويضات العاملين لشهر ديسمبر اعتبارًا من 8 ديسمبر.

وقالت المالية: إنه سيتم الانتهاء من معالجة أوامر الدفع المعادة للجهات عبر منصة اعتماد بنهاية دوام 14 ديسمبر.

أما الحالات غير المغطاة في منصة اعتماد، فسيتم إيقاف استلام أوامر الدفع الورقية، وكذلك طلبات فتح أو إضافة الاعتمادات المستندية في 3 ديسمبر، مع ضرورة الانتهاء من معالجة المعاد منها بنهاية دوام 10 ديسمبر.

وحول المطالبات التي استكملت المستندات النظامية في الشهر الأخير من 2020، ولم تتمكن الجهة من صرفها خلال تلك المدة، فستخصم من اعتمادات السنة المالية 2021.

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