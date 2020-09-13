المتداولون عبر تطبيق الأهلي كابيتال يواجهون مشاكل فنية !

المواطن - الرياض

تفاجأ المتداولون عبر تطبيق الأهلي كابيتال، صباح اليوم الأحد، بخلل فني في التطبيق لم يتمكنوا بسببه من الدخول إلى التطبيق وإتمام عمليات التداول ومتابعة الأسهم في المحافظ.

وظهرت لعملاء الأهلي كابيتال رسالة “خطأ يرجى المحاولة مرة أخرى”، عند محاولة الدخول على التطبيق أو إرسال أوامر البيع أو الشراء.

وعبر عدد من المتداولين عبر الأهلي كابيتال عن استيائهم بسبب الخلل التقني والتي تسبب في عجزهم عن إتمام عمليات التداول أو البيع أو الشراء.

يذكر أن البنك الأهلي أو “الأهلي كابيتال”، يوفر من خلال منصة التداول خدمات عديدة تهدف إلى تسهيل عملية التداول وأيضاً مساعدة المستثمرين في عملية التحليل والرصد، والخدمات التي تقدمها المنصة للعميل هي كالتالي:

توفير جميع المعلومات الخاصة بالسهم بمجرد الضغط عليه.

توفير جميع الرسوم البيانية الخاصة بكل سهم.

فرصة فتح عدة محافظ فرعية لنفس العميل.

يمكن تفعيل خاصية الإشعارات لسهم معين لمعرفة آخر أخباره.

خدمة الاستفسار بمحادثة مباشرة مع الخبراء.

إجراء عملية الشراء أو البيع بشكل مباشر وبخطوة واحدة.

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