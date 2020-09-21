المدني ينتشر في جبل عمد لمراقبة الموقف بعد الحريق

المواطن - واس

أكد الدفاع المدني في ميسان أنه مستمر في تمركزه وانتشاره بجبل عمد في مركز ثقيف بسبب الحريق الذي وقع قبل أيام.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن فرق الدفاع المدني تواصل انتشارها وتمركزها في جبل عمد وفق ما خطط له ولازال انتشار الفرق ومجموعات الإطفاء الراجلة لمراقبة الموقف عن قرب، لضمان التأكد من عدم تطور الموقف وإخماد جميع البؤر المتبقية في جبل عمد.

وأشاد الدفاع المدني بتعاون الجهات الحكومية والفرق التطوعية والمواطنين.

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