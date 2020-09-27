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المدينة المنورة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ43 إصابة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4683
عدد المتعافين 317005 وحصيلة الحالات الحرجة تتراجع إلى 1032

المدينة المنورة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ43 إصابة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4683

2020/09/27
الساعة 3:51 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المدينة المنورة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ43 إصابة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4683
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع حالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (600) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (317005) حالات.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (11505) حالات من بينها (1032) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (333193) حالة، توفي منهم (4683) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (403) حالات حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ المدينة المنورة 43، جدة 43، الهفوف 32، الرياض 29، الدمام 21، حائل 20، الظهران 16، بلجرشي 11، الطائف 9، المبرز 6.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

حالات كورونا الجديدة


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