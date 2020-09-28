‎الرئيسية
جديد الأخبار
المرور: عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية مخالفة وهذه قيمة الغرامة

المرور: عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية مخالفة وهذه قيمة الغرامة

2020/09/28
الساعة 9:23 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
43
0
طباعة
المرور: عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية مخالفة وهذه قيمة الغرامة
المواطن - الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية، يعد مخالفة مرورية.

وأوضحت الإدارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن قيمة الغرامة المالية للمخالفة تتراوح ما بين ألف وألفي ريال.

وطالبت بضرورة عدم إهمال ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة النارية، وذلك لسلامة قائدها.


ذات صلة :
  • محكمة سودانية تؤيد قرار سجن عمر البشير عامين
    •
  • حرائق الغابات تتسبب في إخلاء مئات المنازل بكاليفورنيا
    •
  • الحصيني يتوقع حالة مطرية تستمر لأيام بدءًا من الغد
    •
  • سماء غائمة وسحب رعدية على 4 مناطق
    • Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :