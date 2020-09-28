المرور: عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية مخالفة وهذه قيمة الغرامة

المواطن - الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية، يعد مخالفة مرورية.

وأوضحت الإدارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن قيمة الغرامة المالية للمخالفة تتراوح ما بين ألف وألفي ريال.

وطالبت بضرورة عدم إهمال ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة النارية، وذلك لسلامة قائدها.

شارك الخبر