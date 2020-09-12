المرور: لا تنشغلوا بغير الطريق أثناء القيادة

المواطن - الرياض
أكدت الإدارة العامة للمرور أهمية عدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة؛ وذلك لتجنب وقوع الحوادث المرورية.
وقال المرور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة تجعلنا نفقد الكثير، حرصًا على سلامتك قُد بأمان.
وتابع المرور: لسلامتك وسلامة الآخرين دع كل ما يشغلك عن الطريق أثناء القيادة مثل الطعام أو المشروبات أو الهاتف الجوال.
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