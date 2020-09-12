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المرور: لا تنشغلوا بغير الطريق أثناء القيادة
لتجنب وقوع الحوادث المرورية

المرور: لا تنشغلوا بغير الطريق أثناء القيادة

2020/09/12
الساعة 10:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المرور: لا تنشغلوا بغير الطريق أثناء القيادة
المواطن - الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور أهمية عدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة؛ وذلك لتجنب وقوع الحوادث المرورية.

وقال المرور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة تجعلنا نفقد الكثير، حرصًا على سلامتك قُد بأمان.

وتابع المرور: لسلامتك وسلامة الآخرين دع كل ما يشغلك عن الطريق أثناء القيادة مثل الطعام أو المشروبات أو الهاتف الجوال.

 

 



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