المرور يضبط 2437 مخالفة انتظار بمواقف ذوي الإعاقة

المواطن - الرياض

كشف المرور السعودي عن ضبط 2437 ‏مركبة مخالفة، في الأماكن المُخصصة للأشخاص ‏ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن رصد تلك المخالفات جاء ضمن ‏العمل الميداني ‏المستمر الذي تقوم به إدارات ‏المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات ‏المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن ‏المُخصصة لهذه الفئة.







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