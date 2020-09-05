المرور يضبط 2437 مخالفة انتظار بمواقف ذوي الإعاقة

المواطن - الرياض
كشف المرور السعودي عن ضبط 2437 مركبة مخالفة، في الأماكن المُخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى أن رصد تلك المخالفات جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المُخصصة لهذه الفئة.
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