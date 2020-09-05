المرور: 4 خطوات لدخول آمن إلى الطرق الرئيسية

المواطن - الرياض

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الدخول إلى الطرق الرئيسية بشكل آمن يستلزم اتباع قائدي المركبات بعض الخطوات.

وأوضح المرور، أن على قائدي المركبات عند الدخول إلى الطرق الرئيسية اتباع ما يلي:

– القيادة بنفس سرعة الطريق السريع.

– إعطاء الإشارة التنبيهية.

– التأكد من خلو المسار.

– أهمية إعطاء الأولوية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي.

عند الدخول من طريق فرعي لطريق رئيسي اتبع الآتي ⁧#المرور_السعودي⁩ pic.twitter.com/5QZrIseiSY — المرور السعودي (@eMoroor) September 5, 2020

ذات صلة : أمانة #الرياض تطلق المرحلة الأولى من مشاريع تأهيل وتطوير محاور الطرق الرئيسية







شارك الخبر