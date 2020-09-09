المريسل: أتمنى عدم معاناة الهلال من هذا الأمر مثل النصر

المواطن - محمد سمعه

أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل الجدل، وذلك بعدما أكد على أمنيته بعدم معاناة الهلال من أمر ما، وذلك عند تتويجه اليوم بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المريسل يُثير الجدل قبل تتويج الهلال:

وغرّد المريسل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “تفاديًا للأخطاء التي حدثت العام الماضي ، نتمنى الحذر و أن لا تنطفئ الأنوار، أثناء تتويج الأزرق، كما حدث مع النصر بالموسم الماضي”.

وفي سياق آخر، قام لاعبو الفريق الكروي الأول بـ الشباب، بتحية لاعبي الأزرق، أبطال دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين بالجولة الـ30 والأخيرة من الدوري.

ونشر الحساب الرسمي لـ قناة “الإخبارية” رياضة عبر “تويتر” مقطع فيديو عرض تحية نجوم الليث للاعبي أزرق العاصمة، وذلك بعد التتويج بـ الدوري.

تشكيلة الهلال لمواجهة الشباب:

وجاءت التشكيلة الرئيسية لأزرق العاصمة مكونة من: “عبدالله المعيوف، جانج هيون سو، عبدالله الحافظ، مدالله العليان، محمد البريك، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، سيباستيان جيوفنكو، سالم الدوسري، أندري كاريلو، بافيتيمبي غوميز”.

جدير بالذكر أن الأزرق، كان حسم لقب الدوري في الجولة الثامنة والعشرين، وذلك بعد الفوز على فريق الحزم برباعية لهدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

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