المريسل: الهلال أخرج نفسه من الآسيوية خوفًا من النصر

المواطن - محمد سمعه

تحدث الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل عن كواليس خروج الهلال من دوري أبطال آسيا 2020، بمجموعة من التغريدات التي أثارت الجدل كاشفًا من خلالها تفاصيل جديدة بعد استبعاد الأزرق من البطولة.

الهلال هو من أخرج نفسه وليس الاتحاد الآسيوي !

وكتب المريسل اليوم عبر حسابه في “تويتر” الأزرق كان قادر على الاستمرار في دوري أبطال آسيا بخوض لقاء أهلي دبي وذلك بإدخال سلمان الفرج والعبدان لقائمة البدلاء لكن النادي هو من رفض وليس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كما يُشاع”.

وأضاف المريسل: “الزعيم كان يخشى خسارة تاريخية من النصر بـ دوري أبطال آسيا، فقرر الانسحاب”.

المريسل يُبدي رأيه حول إعلام الأزرق

وتابع الإعلامي الرياضي: “إعلام الهلال عن بكرة أبيه إلا اثنان أو ثلاثة فقط الذين تحدثوا عن وجود أخطاء إدارية كانت من أهم الأسباب لوصول البعثة لتلك المرحلة مع فيروس كورونا، أما البقية لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم، وللأسف حاولوا تضليل عشاق الأزرق، بوضع بعض المعلومات غير الصحيحة”.

واختتم المريسل تغريداته قائلًا: “أغلب إعلام الأزرق لا يزال كما هو، يُعادي الاتحادات إذا خسر الأزرق، ويجعلها أفضل الاتحادات، إذا كسب فريقه، ويشكك في أي بطولة يكسبها غيره ويخسرها، فأي بطولة يخسرها هي بطولة فاشلة، هكذا هم دائمًا، الأزرق ومن بعده الطوفان”.

شارك الخبر