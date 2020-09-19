المريسل يُوجّه سؤالًا مثيرًا بعد فيديو سعود كريري

المواطن - محمد سمعه

وجّه الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل سؤالًا مثيرًا للمسؤولين في وزارة الصحة، وذلك بعد نشر سعود كريري مدير الكرة في الهلال فيديو عبر حسابه في Snap Chat تحدث من خلاله عن كواليس إصابة نجوم الأزرق بفيروس كورونا.

لنستعرض حديث سعود كريري عبر السناب شات والذي تحدث به بعد خروج نتائج الفحوصات التي أظهرت إصابته وبعض اللاعبين بفايروس كورونا لدى وصولهم قطر

لنتمعن في حديثه بهدوء ونسأل اهل الاختصاص في #وزارة_الصحة

هل الخطوات المذكوره كانت صحيحه !؟

اذا اجبنا على السؤال فنحن أمسكنا ببداية الحقيقة

. https://t.co/Z5WyuIrgA5 pic.twitter.com/wzxD3vxRTR — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) September 19, 2020

وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم السبت: “لنستعرض حديث سعود كريري عبر السناب شات والذي تحدث به بعد خروج نتائج الفحوصات التي أظهرت إصابته وبعض اللاعبين بفيروس كورونا لدى وصولهم قطر، لنتمعن في حديثه بهدوء ونسأل أهل الاختصاص في وزارة الصحة، هل الخطوات المذكورة كانت صحيحة؟! إذا أجبنا على السؤال فنحن أمسكنا ببداية الحقيقة”.

وأضاف المريسل: “معظم إعلام الهلال يُطبق مقولة الهلال ومن بعده الطوفان، لا يهمه أي شيء إلا الهلال، عودوا بالذاكرة لتعاطيهم حينما تردد إمكانية إلغاء الدوري بسبب جائحة كورونا، وقارنوها بمطالبهم الآن حول تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا، هم لا يفكرون في الأندية الأخرى، بل في مصلحة الهلال، كيف أحترم طرح كهذا؟!”.

سعود كريري يكشف ما وراء الكواليس:

وكان سعود كريري مدير الكرة بنادي الهلال قال: “أحببت توضيح أمر بخصوص تعليق البعض عن أن احتفال لاعبي الأزرق في حفل صغير بالتتويج بالدوري هو السبب وراء انتشار كورونا، الحفل كان في يوم 7 سبتمبر وفي يوم 8 دخلنا المعسكر وأجرينا فحصًا كاملًا على جميع أفراد البعثة المسافرين إلى قطر، وجاءت نتائجهم سلبية ولم يصابوا بكورونا”.

وأضاف كريري في مقطع الفيديو: “الجميع في الهلال كان في إجازة يوم 10 سبتمبر ثم سافرنا إلى الدوحة يوم الجمعة 11 سبتمبر وعند إجراء الفحص في مطار الدوحة، تبين إصابتنا بفيروس كورونا، أريد أن أقول لكم لا أحد يعلم من أين جاء الفيروس؛ لأن الجميع كان سلبي النتيجة في الفحص الذي قبله، نحن أحرص على أنفسنا لأننا لدينا أطفالنا وعائلتنا وبالطبع فيهم كبار بالسن، أمورنا طيبة والموجودين في الفريق حاليًّا فيهم الخير والبركة وأقول لكم لا تقلقوا على فريقكم ولا تنسونا من دعواتكم”.

12 لاعبًا في الهلال مصاب بـ كورونا:

وارتفع عدد المصابين بين نجوم الهلال بفيروس إلى 12 لاعبًا وهم: “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري، نواف العابد، ياسر الشهراني، عبدالله الحافظ، نواف الغامدي، عبدالله الجدعاني، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفنكو”.

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