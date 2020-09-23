المساحة الجيولوجية: ذكرى اليوم الوطني تاريخ مجيد وحاضر زاهر ومستقبل واعد

المواطن - محمد داوود- جدة

في مقطع فيديو مدته دقيقة، استعرضت الهيئة السعودية للمساحة الجيولوجية نجاحاتها بمناسبة يوم الوطن، مؤكدة أن أبناء الوطن مستمرون في تحقيق الإنجازات للوصول إلى القمة.

فخر واعتزاز بالمنجزات:

وفي السياق قال طارق أبا الخيل لـ”المواطن”: اليوم الوطني يوم توحيد هذا الكيان العملاق على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن- طيب الله ثراه- وفي هذه المناسبة الغالية نسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهر وغد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء، وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم.

الذكرى التسعون تاريخٌ مجيدٌ وحاضرٌ زاهرٌ ومستقبلٌ واعد .. pic.twitter.com/RHXq2yiEjH — هيئة ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺎ ﺣ ﺔ الجيولوجية السعودية (@SgsOrgSa) September 22, 2020

التاريخ شاهد للإنجازات:

وأضاف: تأتي علينا مناسبة اليوم الوطني الـ90 ونحن لم نزل نستذكر بكل فخر واعتزاز وعظيم الامتنان إنجازات الماضي الذي شهد مرحلة البناء والتأسيس على يد المؤسس ورجاله الأوفياء، فالتاريخ يشهد لهذه الدولة منذ تأسيسها بأنها قامت على أساس متين ومنهج قويم ودستور قوامه الكتاب والسنة.

ترجمة رؤية النماء:

وأكد أن المملكة تسير بخطى واثقة وعلى خطط سليمة لتترجم رؤية العطاء والنماء رؤية المملكة 2030، والتحول الوطني 2020 الذي شمل مختلف القطاعات لتحويل جودة الحياة إلى رفاهية تعزز التكامل في الخدمات التي يشهد بها الجميع.

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