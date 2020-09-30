المسحل: الاتحاد الآسيوي هو الخاسر بخروج الهلال

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على دعم ومساندة نادي الهلال، بعد استبعاده من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

المسحل يدعم الهلال:

وأبدى ياسر المسحل استياءه من استبعاد الزعيم بطل المسابقة القارية الموسم الماضي، وقال: “الاتحاد الآسيوي هو الخاسر من خروج الهلال من دوري أبطال آسيا، وقمنا بكل ما يمكن من أجل مساندة الأزرق”.

وتابع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”: “نقف بجانب الزعيم ولن نترك أي مسلك قانوني يدعم النادي ولن نتخذه، وهناك أمور إذا تحدثنا بها قد تضر بالقضية المنظورة الآن”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “الاتحاد الآسيوي لم يصدر بيان استبعاد الزعيم في 3 دقائق ولكن بدأ في صياغته منذ تقديم الأزرق لـ11 اسمًا فقط في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، والقضية قد تصل إلى الكاس”.

الزعيم في آسيا 2020:

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من إصابات عديدة في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، واضطر لخوض المباريات بقائمة من 13 و14 لاعبًا فقط، قبل أن يتم استبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا.

ولم يكتمل النصاب القانوني لقائمة الزعيم ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليقرر الاتحاد الآسيوي باعتبار الزعيم منسحبًا ويُلغي نتائجه في البطولة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر