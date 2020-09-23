المسحل: ذكرى اليوم الوطني هذا العام تأتي وسط سلسلة من الإنجازات

المواطن - مروة نبيل

قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل التهنئة إلى القيادة بمناسبة اليوم الوطني 90، مؤكدًا أن الاحتفال هذا العام يأتي وسط تحقيق إنجازات عديدة رغم الصعوبات بسبب جائحة كورونا.

المسحل يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني

وجاء في البيان الذي نشره موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي: “رفع المسحل، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الذكرى اليوم الوطني الـ90″.

وتابع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيانه: “ذكرى هذا اليوم العظيم من تاريخ المملكة تعد فرصة للتعبير عن كل معاني الانتماء والولاء لهذا الوطن العزيز تحت القيادة الرشيدة”.

وأشار المسحل إلى أن هذه الذكرى العزيزة دائمًا ما تمثل استحضارًا لمسيرة المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والذي قاد ملحمة البناء والتأسيس التي شكلت نموذجًا فريدًا من الوحدة التي يفخر بها أبناء هذا الوطن.

واختتم قائلًا: “ذكرى اليوم الوطني تأتي هذا العام وسط سلسلة من الإنجازات على مستوى الأندية والمنتخبات والتي تحققت على مدار عام رغم الظروف الصعبة التي واجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، مثمنًا ما أولته القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم كبيرين كان لهما الدور الكبير في تذليل كافة العقبات”.

احتفالات هيئة الترفيه

وفي السياق ذاته، أعدت الهيئة العامة للترفيه عددًا من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في السعودية والعالم العربي بمناسبة اليوم الوطني خلال الفترة من 22 وحتى 26 سبتمبر الجاري.

وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إطلاق الدليل الإرشادي لهوية اليوم الوطني 90 والذي جاء عنوانه من جديد “همة حتى القمة”.

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