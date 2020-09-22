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المسند‏: استمرار الرياح المثيرة للغبار على عدة مناطق
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

المسند‏: استمرار الرياح المثيرة للغبار على عدة مناطق

2020/09/22
الساعة 11:25 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المسند‏: استمرار الرياح المثيرة للغبار على عدة مناطق
المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، أن تستمر الرياح الشمالية والشمالية الشرقية النشطة اليوم.

وتوقع الدكتور عبدالله المسند، موجة من الغبار على أجزاء من الشمال الشرقي من المملكة، وأجزاء من الوسطى خاصة غربها،‏ فيما كشف عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة؛ حيث سجلت حائل 20 درجة مئوية فجر اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الرياض، بريدة، حائل، المدينة المنورة، الشرقية). . في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.‎


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