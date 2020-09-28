استقرار الأجواء بوجه عام وغبار على هذه المناطق

المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند استقرار حالة الطقس اليوم الاثنين بوجه عام .

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بوجه عام اليوم استقرار جوي عام، عدا نشاط في الرياح الشمالية والتي قد تولد بعض الغبار في المناطق المفتوحة في الشمال الشرقي وشمال الوسطى، وتكون شرقية نشطة مثيرة للغبار شرق مرتفعات السروات.. هذا والله أعلم”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات )جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة). فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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